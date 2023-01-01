Умер бывший вице-мэр Николаева Балакирев

В субботу, 21 января, на 73-м году жизни в Николаеве скончался бывший вице-мэр Николай Балакирев.
Об этом сообщают «Новости-N».
Николай Валериевич почувствовал себя плохо утром в субботу. Сын отвез его в больницу, где у пациента диагностировали инсульт. Несмотря на все экстренно предпринятые меры, Балакирев скончался.
“Николай Валериевич был одним из наиболее известных людей в Николаеве – он отдал городу более 50 лет жизни. С 1984 года он фактически бессменно работал на ответственных должностях городского и областного уровня”.
“С 2000 по 2002 годы был первым заместителем городского головы Анатолия Олейника, а после его смерти в течение пяти месяцев исполнял обязанности мэра Николаева. С 2002 по 2005 годы занимал должность заместителя главы Николаевской облгосадминистрации, курировал вопросы энергетики и промышленности, затем возглавлял территориальное управление Государственной инспекции по энергосбережению в Николаевской области. Все, кому довелось с ним работать, отмечают его деловые качества и профессионализм, которые сочетались со свойственными ему дружелюбием и терпимостью”, - отмечает издание.