Умер бывший вице-мэр Николаева Балакирев

В субботу, 21 января, на 73-м году жизни в Николаеве скончался бывший вице-мэр Николай Балакирев.

Об этом сообщают «Новости-N».

Николай Валериевич почувствовал себя плохо утром в субботу. Сын отвез его в больницу, где у пациента диагностировали инсульт. Несмотря на все экстренно предпринятые меры, Балакирев скончался.

“Николай Валериевич был одним из наиболее известных людей в Николаеве – он отдал городу более 50 лет жизни. С 1984 года он фактически бессменно работал на ответственных должностях городского и областного уровня”.