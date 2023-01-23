Украинско-польский экипаж выступит на ралли Монте-Карло на 90-летнем Peugeot

Украину на Rallye Monte-Carlo будут представлять Светлана Кравс и Михал Кумега на ретро-автомобиле Peugeot 201C.

Об этом сообщили в Государственной пограничной службе Украины.

На ралли отправился украинско-польский экипаж – три авто и шесть участников команды. Автомобиль Peugeot был выпущен в 1932 году и принадлежит к гаражу семьи Потоцких. На ралли он преодолеет более 2 тысяч километров.

По дороге участники соревнований планируют посетить город-побратим Львова – французские Канны. Одна из целей визита – привезти на фронт гуманитарную помощь из Европы.