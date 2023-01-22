Верховный комиссар ООН по делам беженцев посетил Николаев – региону обещают помощь

В воскресенье, 22 января, в Николаев прибыла делегация Управления Верховного Комиссара ООН по делам беженцев в Украине во главе с Верховным комиссаром ООН по делам беженцев Филиппо Гранди.

Об этом сообщили в Николаевской ОВА.

Начальник Николаевской ОВА Виталий Ким и представительница управления по делам беженцев Каролина Линдхольм Биллинг подписали меморандум о взаимопонимании для поддержки пострадавшим от войны и внутренне перемещенным лицам в Николаевской области.

- Благодарим наших международных партнеров за поддержку и готовность к расширению сотрудничества. Благодаря этому мы сможем быстрее обеспечить людей, пострадавших в результате военной агрессии РФ, необходимой помощью, - сказал он.

Со своей стороны Верховный комиссар ООН поблагодарил команду Николаевской ОВО за помощь, которую область оказывала внутренне перемещенным лицам, и отметил продолженные плодотворное сотрудничество.

Она будет касаться предоставления строительных материалов для ремонта поврежденного жилья, установки и обустройства модульных домов, решения потребностей пострадавших и внутренне перемещенных лиц через юридическую и психосоциальную поддержку.

Также стороны обсудили предоставление многоцелевой денежной помощи для трудоспособных лиц, потерявших работу во время военного положения и не имеющих права на получение различных государственных социальных пособий. Денежная помощь для таких лиц позволит предотвратить негативные тенденции миграции профессиональных кадров из области и сохранить кадровый потенциал специальных профессий для восстановления Николаевщины.

УВКБ ООН на постоянной основе сотрудничает с Николаевской ОВА и помогает населению области. Так, Управление обеспечивает внутриперемещенных лиц гигиеническими наборами и непродовольственными товарами, а домохозяйства, пострадавшие в результате военных действий – строительными материалами. В частности, Очаковскому обществу было предоставлено 10 фур с ремонтными наборами. В места компактного проживания передали генераторы, спальные комплекты, обогреватели, кровати и кухонные наборы.

Кроме того, УВКБ ООН оказывает помощь для обустройства Пунктов несокрушимости и обеспечивает выплаты многоцелевой денежной помощи лицам, пострадавшим из-за войны войны.