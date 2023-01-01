Начальник львовских патрульных поплатился должностью за то, что подарил своей девушке «козырный» пропуск

Начальник патрульной полиции Львовщины Роман Пилипенко подарил своей девушке пропуск, позволяющий ей ездить через центральную площадь Львова, которая является пешеходной зоной.

Об этом сообщает Dailylviv .

Отметим, что во Львове ограничен въезд автомобилей на площадь Рынок. Существуют различные виды пропусков, включая пропуск красного цвета, предназначенный для специализированных служб и силовых структур.

– Пропуск через площадь Рынок на мой Мерседес, – воскликнула девушка, которой подарили красный пропуск.

Валентина Федюк работает помощницей-консультантом депутата Львовского областного совета.

Роман Пилипенко раньше работал в полиции Донецка, Киева, Запорожья, Львова. С июня 2017 года он - начальник патрульной полиции Львова.

В патрульной полиции Украины сообщили, что отстранили Пилипенко на время служебного расследования.