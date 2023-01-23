Для жителей деоккупированных частей Николаевщины восстановили рутинную вакцинацию

В освобожденной Снегиревской громаде в Николаевской области возобновили рутинную вакцинацию.

Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения Украины.

Сейчас в общине есть вакцины против всех 10 инфекций, прививки от которых гарантируются государством: кори, паротита, краснухи, дифтерии, столбняка, коклюша, гепатита В, туберкулеза, полиомиелита и ХИБ-инфекции.

Прививку можно сделать в населенных пунктах Баштанка и Березнеговатое.

Чтобы вакцинироваться, нужно обратиться к семейному врачу или в центр первичной медико-санитарной помощи по следующим адресам:

КНП "Баштанский центр первичной медико-санитарной помощи" (г. Баштанка, ул. Юбилейная, 3, тел.: (05158) 255 33);

КНП «Березнеговатский центр первичной медико-санитарной помощи» (пгт Березнеговатое, ул. Лермонтова, 1, тел.: (067) 678 46 33, (05168) 912 39).

«Обязательно сделайте плановые прививки, которые ваши дети или пропустили через оккупацию – защитите себя и близких», — призвал главный государственный санитарный врач — заместитель министра здравоохранения Украины Игорь Кузин.

В Минздраве напомнили, что детей в Украине вакцинируют по графику, указанному в календаре профилактических прививок. Первую обязательную прививку делают сразу после рождения, а последние — в 16 лет. Затем каждые 10 лет необходимо ревакцинироваться против дифтерии и столбняка. Если дети или взрослые пропустили плановую вакцинацию или ревакцинацию, прививку нужно сделать как можно быстрее.