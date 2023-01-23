Коледж МКУ імені Пилипа орлика спільно з ліцеєм Гіпаніс запрошує учнів 11-х класів на заняття за денною формою

Університет імені Пилипа Орлика пропонує учням 11-х класів денне навчання у 2 семестрі на базі ліцею Гіпаніс.

Наші переваги: найкращі викладачі ліцею Гіпаніс та коледжу Університету ім. Пилипа Орлика; сучасна система навчання; потужна навчально-методична та матеріальна база зокрема: власна котельня, бомбосховище в приміщенні освітнього комплексу, дозвіл від місцевої адміністрації.

Головне - бажання навчатися та наявність довідки з попереднього навчального закладу (школи).

Також можливе поєднання навчання в ліцеї Гіпаніс з навчанням в університетському Центрі робітничих професій.

В результаті, одночасно з атестатом ліцею Гіпаніс або школи, випускник отримає диплом кваліфікованого робітника з однієї з обраних ними спеціальностей:

- молодша медична сестра;

- лаборант хіміко-бактеріологічного аналізу;

- діловод;

- стюард;

- касир;

- паспортист.

Після отримання диплома кваліфікованого робітника, незалежно від результатів ЗНО/НМТ, випускників буде зараховано одразу на другий курс Коледжу Університету імені Пилипа Орлика.

У коледжі студенти можуть опанувати такі спеціальності:

- фармація, промислова фармація;

- право;

- комп'ютерна інженерія;

- журналістика;

- готельно-ресторанна справа;

- геодезія та землеустрій;

- фінанси, банківська справа та страхування;

- облік та оподаткування;

- маркетинг;

- підприємництво, торгівля та біржова діяльність;

- медсестринство.

Закінчивши Коледж, студент отримує диплом фахового молодшого бакалавра та може бути прийнятим на 3 курс бакалаврату Університету імені Пилипа Орлика та здобути вищу освіту (бакалаврський рівень) за спеціальностями:

Транспортні технології (автомобільний транспорт)

Технології медичної діагностики та лікування

Фінанси, банківська справа та страхування

Психологія

Фізична терапія, ерготерапія

Готельно-ресторанна справа

Геодезія та землеустрій

Комп'ютерна інженерія

Дошкільна освіта

Початкова освіта

Медсестринство

Журналістика

Фармація, промислова фармація

Туризм

Право.

При цьому термін здобуття вищої освіти скорочується до одного року.

Приєднуйтесь!

Отримати більш детальну інформацію можна за адресою:

Коледж МКУ імені Пилипа Орлика:

м. Миколаїв, вул. Котельна, 2, телефони: 050-394-72-87 (viber, telegram), 050-198-58-93 (viber), 098-565-76-57

Чат бот: https://t.me/MKUVstup_bot

Сайт: mku.edu.ua

Електронна пошта: mku.osvita@gmail.com,

Instagram, Facebook, TikTok: mkuim.pilipaorluka, mkuim.pilipaorluka

Telegram: МКУ ІМ. ПИЛИПА ОРЛИКА

YouTube: МКУ ім. Пилипа Орлика

Центр робітничих професій "Регіон- Південь":

телефон: 050-394-72-85

Email: rp.osvita2@meta.ua

Сайт: rehion-pivden.mk.ua