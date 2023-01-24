В Украине остается значительный дефицит электроэнергии

В Украине на 24 января потребление электроэнергии остается на уровне 23 января. Производство электроэнергии незначительно увеличилось. Дефицит мощности остается существенным.

Об этом сообщили в НЭК «Укрэнерго».

Ко всем облэнерго доведены лимиты потребления, действующие в течение суток. Превышение лимитов приводит к риску создания аварийных ситуаций в энергосистеме. Поэтому для их предупреждения используются аварийные отключения.

Благодаря тому, что "Укрэнерго" восстановило линию 330 кВ, увеличилась надежность выдачи мощности одной из электростанций на юго-востоке страны.

"Укрэнерго", производители электроэнергии и облэнерго постоянно работают над восстановлением поврежденных объектов, пораженных атаками врага. Однако после каждой следующей атаки россиян по энергетической инфраструктуре восстановление становится все сложнее и длится дольше.

В Николаевской области также частично введены почасовые отключения, сообщили в облэнерго. Также в области значительное количество плановых работ и аварийных заявок.

В "Укрэнерго" напомнили, что энергосистема Украины уже пережила 12 ракетных атак врага и 14 ударов БПЛА по энергообъектам. Кроме того, более 10 ГВт основных установленных мощностей пока недоступны украинской энергосистеме и находятся под контролем врага. Это самая большая в Украине и Европе Запорожская АЭС, Запорожская ТЭС, Луганская ТЭС, Углегорская ТЭС, Каховская ГЭС. Кроме этого, на временно оккупированных южанах также находится и большинство ветровых и солнечных электростанций. Также отметим, что кроме АЭС, остальные электростанции – это ключевые регулирующие мощности. Именно они обеспечивают покрытие потребления в пиковые утренние и вечерние часы, где наибольший дефицит.