Гумштаб «Будущее Николаева», возглавляемый Домбровской, рассказал о результатах своей работы

Гуманитарный штаб ОО «Будущее Николаева», главой которой является депутат Николаевского городского совета Татьяна Домбровская, рассказал о результатах своей работы за последние несколько месяцев.

Соответствующие сообщения опубликованы в Telegram канале организации.

В канун Нового Года ОО в очередной раз оказала помощь николаевцам. Также воинскому подразделению на Донецкое направление передали продукты питания, медикаменты и турникеты, окопные свечи, маскировочную сетку и 2 кикимора.

Также спасатели пожарной части села Шевченково Николаевского района получили от ОО пожарные куртки и шлемы при поддержке благотворительного фонда «Единые».

А недавно передали необходимое военным на передовую.