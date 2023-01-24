Основатель Netflix Рид Хастингс ушел с поста СЕО после 25 лет в должности

Основатель Netflix Рид Хастингс отказался от поста СЕО компании, но продолжит занимать должность председателя.

Об этом пишет CNBC со ссылкой на компанию.

Со-генеральный директор Netflix Тед Сарандос останется на своем посту. Грег Питерс, последний главный операционный директор, займет пост со-генерального директора вместо Гастингса. Питерс также войдет в совет директоров компании.

«Я хочу поблагодарить Рида за его дальновидное руководство, наставничество и дружбу на протяжении последних 20 лет. Мы все многому научились благодаря его интеллектуальной строгости, честности и готовности делать большие ставки — и мы с нетерпением ждем возможности работать с ним еще много лет», — отметил Сарандос.

Гастингс стал сооснователем Netflix в 1997 году. Сарандос был назначен со-генеральным директором вместе с Гастингсом в июле 2020 года.