Американский суд признали виновным еще одного участника штурма Капитолия

Суд в США признал виновным еще одного известного участника штурма Капитолия – Ричарда Барнетта. Он ворвался в кабинет тогдашней спикерки Палаты представителей Нэнси Пелоси, закинул ноги на ее стол, а также кичился конвертом, который похитил оттуда.

Об этом пишет BBC.

Когда он ворвался в кабинет Пелоси, то активно позировал перед камерами. По данным следователей, у Барнетта был с собой электрошокер и он потенциально мог причинить вред Пелосе.

Барнетт также написал записку на столе Пелоси, используя сексистские образы, и использовал мегафон, чтобы похвастаться перед толпой, которую «я занял офис Нэнси Пелоси» после того, как полиция выгнала его из здания.

На суде его признали виновным по всем обвинениям. Мужчину обвиняют в препятствовании официальному разбирательству, проникновению и пребыванию в здании или на территории с ограниченным доступом со смертоносным оружием, а также краже государственного имущества.

Следователи рассказали, что Барнетт приехал в Вашингтон из штата Арканзас, который расположен в более чем 1 600 километрах от Капитолия. Сам Барнетт объяснял свои действия тем, что «увлекся моментом» и просто «плыл по течению».

Адвокат мужчины пообещал, что подаст апелляцию. Сам приговор будет оглашен 3 мая. До этого момента суд разрешил ему оставаться на свободе. Поскольку Барнетта признали виновным, ему грозят десятки лет тюрьмы.