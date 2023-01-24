Королевский дворец подал в суд на Twitter из-за неоплаченной аренды в Лондоне

Дворец, управляющий имуществом, принадлежащим королю Карлу III, на прошлой неделе подал иск против Twitter в высокий суд столицы.

Предполагаемая задолженность по аренде касается офисных помещений у площади Пикадилли в центре Лондона, сообщает BBC.

Королевский дворец, владеющий портфелем недвижимости стоимостью 15,6 млрд фунтов стерлингов, включая 241 локацию в центре Лондона, заявил, что судебный иск связан с «задолженностью по аренде» офисных помещений платформы социальных сетей в городе.

Это произошло после того, как в октябре прошлого года Twitter был захвачен Илоном Маском, совладельцем Tesla и SpaceX. Маск заплатил 44 миллиарда долларов (36 миллиардов фунтов стерлингов) за платформу и быстро инициировал масштабное сокращение 7000 сотрудников фирмы – сократив их на 50%.

Поглощение Маском не обошлось без проблем, в том числе хаотичный перезапуск схемы синих галочек для проверенных пользователей, что привело к тому, что ряд аккаунтов имитаторов и рекламодателей вышли с платформы из-за беспокойства по поводу роста ненависти.

Сообщается, что доход фирмы упал на 40% после того, как более 500 клиентов приостановили свои издержки, а известные бренды, такие как Audi и Pfizer прекратили рекламу.

BBC сообщает, что имение короны обратилось в суд после того, как ранее связалось с компанией в социальных сетях по поводу вероятной задолженности за аренду офиса.