Начальник Николаевского облздрава рассказал о враче-офтальмолом из Сирии, для которого Украина стала вторым домом

Врач-офтальмолог Джра Оссама, родившийся в Сирии, но в 2014 году вынужденный из-за войны покинуть страну и переехать в Украину, работает в КНП «Областная офтальмологическая больница» Николаевского областного совета.

Об этом на своей странице в Facebook рассказал начальник управления здравоохранения Николаевской ОВА Максим Безносенко.

По словам Безносенко, Оссама получил образование в Одесском государственном медицинском университете. После этого работал врачом-офтальмологом в Сирии. Но в связи с началом войны был вынужден покинуть родной дом и переехать с семьей в Украину.

«В 2014 году начал работать врачом-офтальмологом ургентной службы в КНП «Областная офтальмологическая больница» Николаевского областного совета. И тут его во второй раз догнала война. И второй раз к этому направлению причастна россия. Врач, которым я горжусь, приняв для себя Украину как Родину, остался с нами в эти времена испытаний и начал изучать украинский язык», - рассказал Безносенко.

Джра Оссама продолжает оказывать медицинскую помощь. С июня 2022 выезжал в районы во время боевых действий для оказания медицинской помощи жителям сел и городов области (обработка взрывных травм, оказание консультативной помощи при глазных заболеваниях и прочее). В первые дни освобождения Херсона оказал консультативно-медицинскую помощь на деоккупированной части Херсонской области (в Киселевской амбулатории общей практики семейной медицины), добавил Безносенко.