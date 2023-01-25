Во Франции думают об иске из-за засорения моря мелкими пластиковыми шариками

В правительстве Франции думают над представлением судебного иска о причинении вреда окружающей среде из-за огромного количества пластиковых шаров, которые приносит волнами на побережье Бретани.

Об этом сообщает издание The Guardian .

Белые пластиковые шарики, официально известные как «промышленные пластиковые гранулы», массово находили на пляжах в течение всего года. Считается, что этот мелкий мусор выпадает из контейнеров для доставки грузов, следующих через Атлантический океан.

На пляжи иногда приходят активисты собирать их, несмотря на понимание, что их усилия практически не изменят общую картину.