Айсберг размером с Лондон откололся от шельфового ледника в Антарктиде

В Антарктиде огромный айсберг площадью почти 1 550 квадратных километров (что соразмерно площади Лондона, - ред.) оторвался от шельфового ледника Бранта толщиной 150 метров.

Об этом сообщает NDTV.

Айсберг откололся, когда трещина, известная как Пропасть-1, полностью прошла через шельфовый ледник. Ученые подчеркнули, что это событие не связано с изменением климата. Британская Антарктическая служба (BAS) заявила, что это было ожидаемым и является «частью естественного поведения ледового шельфа Бранта».

Это уже второй подобный разрыв за последние два года. В феврале 2021 года от шельфового ледника Бранта откололся айсберг площадью 1270 квадратных километров. Вероятно, новый айсберг будет дрейфовать в том же направлении через течение.

Оба события произошли спустя десять лет после того, как ученые BAS впервые обнаружили рост больших трещин во льду. До этого последний большой кусок, оторвавшийся от Бранта, был в 1971 году.

Стоит отметить, что в 20 км от линии разрыва находится британская исследовательская станция Галлей. На ней работает 21 человек. Штаб-квартира Британской антарктической службы в Кембридже наблюдает за движением льда через GPS-датчики. В случае опасности станцию Галлей смогут отодвинуть от края ледника. Исследователи на станции продолжат работу до начала февраля, пока их не заберут.