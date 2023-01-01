Во Львове врачи провели уникальную операцию по пересадке легких от посмертного донора

Во Львове провели уникальную операцию по пересадке легких от посмертного донора. Операция длилась 16 часов.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

«Во Львове провели уникальную операцию по пересадке легких от посмертного донора! Это вторая такая операция в Украине и первая, которую наши врачи провели самостоятельно без помощи иностранных коллег», - говорится в сообщении.

Отмечается, что легкие получил 56-летний киевлянин Алексей Чернышков, который был ликвидатором аварии на ЧАЭС.

«Имел тотальную буллезную эмфизему - едва мог самостоятельно пройти 30 метров. Сам воспитывает 11-летнего сына. На операцию решился, чтобы его мальчик имел папу. Сейчас дышит самостоятельно и чувствует себя прекрасно», - добавили в ведомстве.

По данным Минздрава, донором стал 54-летний мужчина, умерший в результате инсульта.

«Его родные согласились отдать органы ради спасения жизни. Это решение позволило спасти не только Алексея, а целых пять жизней! Кроме легких врачи смогли пересадить еще сердце, печень и почки! Все операции прошли удачно», - отметили в министерстве.

Уточняется, что историческую операцию выполнила команда Первого медобъединения Львова во главе с кардиохирургами Романом Домашичем и Игорем Гуменными.

Напомним, как за шесть дней врачи во Львове успешно пересадили семь органов от одного донора.