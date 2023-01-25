Минобороны уволило директора департамента закупок, подписавшего скандальный договор на питание

Директор департамента закупок Министерства обороны Богдан Хмельницкий, фигурирующий в скандале по поводу продуктовых закупок, был уволен с должности.

Об этом сообщила председатель антикоррупционного комитета ВРУ Анастасия Радина на своей странице в Facebook.

«Уволены директор департамента закупок Министерства обороны Хмельницкий и профильный заместитель Министра Шаповалов», - написала она.

По словам Радиной, министр Резников «не имеет юридических претензий к автору журналистского расследования».

«Насколько я понимаю, обнародованный журналистами документ соответствует приложению к одному из новых еще не вступивших в силу контрактов Минобороны. Минобороны сообщили, что в этом и других контрактах ими обнаружены ошибки и для их исправления проходят проверки и экспертиза цен. Цены в контрактах, которые еще не вступили в силу и находятся на экспертизах, разные у разных поставщиков, однако некоторые цены действительно отличаются от рыночных не в лучшую сторону. Министерство объясняет это составляющими услуги питания, в частности, транспортными услугами и “припуском” на инфляцию», - добавила председатель комитета.

Соглашение с компанией «Актив компани» на 13 миллиардов гривен от имени министерства подписал Богдан Хмельницкий. Летом прошлого года у него проводились обыски в рамках уголовного производства по хищениям на поставках амуниции для военных.

Напомним, ранее опубликовали расследование, в котором Минобороны обвинили в закупке продуктов питания по завышенным ценам. Министр обороны Резников ответил, что злоупотреблений не было и услуги по питанию закупили по справедливым ценам. Он считает расследование манипулятивным и видит в нем попытку подорвать доверие западных партнеров к Украине.

23 января Комитет Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки заслушал доклад министра обороны Алексея Резникова о закупках питания для военных. НАБУ в рамках уголовного производства проверит законность действий Минобороны.

24 января заместитель министра обороны Украины Вячеслав Шаповалов подал в отставку.