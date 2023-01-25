Семье Димы Жадана осталось собрать всего 5% от стоимости укола, который спасет жизнь мальчику

В Николаеве продолжают сбор средств для маленького Димы Жадана, у которого тяжёлое генетическое заболевание – спинально мышечная атрофия. Мальчика хотят лечить заграницей.

Об этом сообщают волонтеры.

Семья Димы пытается собрать эту большую сумму средств и с помощью неравнодушных людей удалось собрать уже 95% необходимых средств. Сегодня семье осталось собрать лишь 5% от суммы.

Напомним, ребенок борется со спинальной мышечной атрофией. Она сопровождается прогрессирующей атрофией мышц тела и органов, коварно разрушающего ребенка с середины каждого дня.

Единственная возможность остановить болезнь и спасти жизнь ребенка – это получить лечение самым дорогим препаратом в мире Zolgensma, стоимость которого 1,7 млн $

Отец Дмитрия военный, который защищает нас и нашу страну от врага, а мы сможем вместе защитить жизнь его ребенка и помочь как можно скорее получить лечение для сына!

Помочь спасти жизнь Дмитрику Жадан можно по реквизитам:

https://lnk.bio/help.dmytro.sma

Приватбанк (гривна)

‌4731 2196 4227 5253

‌5169 3600 0615 7147

Жадан Татьяна Владимировна

(мама)

‌Монобанк

‌4441 1144 5410 8455‌

‌Жадан Татьяна Владимировна

(мама)