Семье Димы Жадана осталось собрать всего 5% от стоимости укола, который спасет жизнь мальчику

В Николаеве продолжают сбор средств для маленького Димы Жадана, у которого тяжёлое генетическое заболевание – спинально мышечная атрофия. Мальчика хотят лечить заграницей.
Об этом сообщают волонтеры.
Семья Димы пытается собрать эту большую сумму средств и с помощью неравнодушных людей удалось собрать уже 95% необходимых средств. Сегодня семье осталось собрать лишь 5% от суммы.
Напомним, ребенок борется со спинальной мышечной атрофией. Она сопровождается прогрессирующей атрофией мышц тела и органов, коварно разрушающего ребенка с середины каждого дня.
Единственная возможность остановить болезнь и спасти жизнь ребенка – это получить лечение самым дорогим препаратом в мире Zolgensma, стоимость которого 1,7 млн $
Отец Дмитрия военный, который защищает нас и нашу страну от врага, а мы сможем вместе защитить жизнь его ребенка и помочь как можно скорее получить лечение для сына!
Помочь спасти жизнь Дмитрику Жадан можно по реквизитам:
https://lnk.bio/help.dmytro.sma
Приватбанк (гривна)
4731 2196 4227 5253
5169 3600 0615 7147
Жадан Татьяна Владимировна
(мама)
Монобанк
4441 1144 5410 8455
Жадан Татьяна Владимировна
(мама)