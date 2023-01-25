Николаевщина получила 80 тонн оборудования от международных партнеров для восстановления электроснабжения

Министерство энергетики Украины передало АО «Николаевоблэнерго» более 80 тонн энергетического оборудования, предоставленного международными партнерами для проведения ремонтных работ и возобновления электроснабжения. К концу недели область получит еще более 70 тонн оборудования.

Об этом сообщает пресс-служба Минэнерго .

Как отметили в пресс-службе, Николаевская область - прифронтовый регион, энергетические объекты которого подвергаются регулярным российским обстрелам как из артиллерии и дронов, так и вражеских ракет.

Среди стран-доноров, передавших гуманитарную помощь николаевским энергетикам – Литва, Германия, Швеция, Франция и Азербайджан.

«Груз включает различные виды оборудования, среди которого, в частности, силовые трансформаторы, электростанции резервного питания, опоры, электрический кабель», - говорится в сообщении.

Напомним, Азербайджан передал Украине первую партию генераторов и трансформаторов – часть оборудования предназначена и для Николаевщины.