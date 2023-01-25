ДТЭК в январе начал импорт электроэнергии из ЕС, чтобы уменьшить дефицит мощностей

Энергохолдинг ДТЭК в январе начал импорт электроэнергии из стран Европы, что позволит несущественно уменьшить дефицит электричества в Украине.

Об этом сообщила пресс-служба компании.

«ДТЭК начал импортировать электроэнергию из Европы для улучшения ситуации в украинской энергосистеме. Это позволяет уменьшить дефицит и поддержать население и экономику Украины», - говорится в сообщении.

Отмечается, что текущая мощность на передачу электроэнергии позволяет импортировать около 500 млн кВт-ч электроэнергии в месяц, что равно месячному потреблению 2 млн домохозяйств.

Ранее сообщалось, что Украина рассчитывает на импорт электроэнергии из ЕС, но нужно решение европейского регулятора.