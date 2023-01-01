Два трактора пополнили парк сельскохозяйственной техники Группы компаний «Прометей»

«Прометей» приобрел два новых трактора, воспользовавшись финансовой поддержкой ОTП-Лизинг. В настоящее время компания продолжает пользоваться кредитными лимитами в размере 38 млн. гривен, выделенными ОTП-банком.

Об этом сообщает пресс-служба ГК.

Приобретенные агрегаты развивают стратегическую программу компании по увеличению собственного парка сельхозтехники. Инвестиция в дорогостоящую технику позволит улучшить эффективность агропроцедур, в частности, качественно провести посевную и другие полевые работы.

Специалисты компании выбрали колесные тракторы Fendt 1038 Vario немецкого производства. Их программное обеспечение позволяет автоматизировать ряд рабочих процессов на полях и, как следствие, получить более значительный экономический эффект.

«При выборе сельхозтехники мы руководствовались критериями универсальности и мощности. Выбранные модели представляют собой современные разработки известного производителя, в которых воплощены последние инженерные наработки. Они отлично справятся с транспортными работами и высокой нагрузкой, а компактные размеры делают их маневренными и универсальными», - отметил руководитель подразделения «Прометей Авто» Владимир Ключников.