Папа Римский Франциск впервые встретился с руководителями основных церквей Украины

Папа Римский Франциск впервые встретился с делегацией Всеукраинского Совета Церквей и религиозных организаций.

Об этом сообщает Vatican News.

В среду, 25 января, перед общей аудиенцией, состоявшейся в зале Павла VI, в расположенном рядом салоне для встреч Папа Франциск принял делегацию Всеукраинского Совета Церквей и религиозных организаций, которая на днях совершает рабочий визит в Апостольскую Столицу. Он в письменной форме вручил заранее приготовленную речь, поделившись несколькими словами, сказанными экспромтом, извинившись за то, что эта встреча будет короткой, потому что он должен идти на всеобщую аудиенцию.

- Простите меня, я бы остался с вами все утро, но мы невольники также и времени, - сказал Святейший Отец.

Папа Франциск заверил в своей близости, отметив, что регулярно принимает посланцев Президента Украины, постоянно находится в диалоге с представителями украинского народа.

- Благодарю вас за это ваше единство, это для меня много значит. Это похоже на детей в семье, где один там, другой – где-то, но когда мама больна, все собираются вместе, – сказал он, подчеркивая, что в этом случае речь не идет о еврейской, исламской, христианской, православной или католической Украине, но о «маме Украины», ради которой все сплачиваются вместе.

– Это пример перед лицом огромной поверхностности, которую сегодня видим в нашей культуре, – сказал Святейший Отец.

Папа вспомнил о том, что с детства знаком с украинской литургией и с тех пор растет его симпатия к Украине.

- Это выросшая давняя симпатия, и это меня еще больше приближает к вам. Не сомневайтесь, я молюсь о вас! Ношу вас в моем сердце и умоляю Бога, чтобы Он помиловал этот столь отважный народ! – отметил Святейший Отец, поблагодарив за этот визит и пригласив каждого в тишине, присущий каждому, «в тишине, но вместе помолиться за маму Украину».

Потом поздоровался с каждым делегатом в частности.

Издание LB.UA отмечает, что это первый визит украинского межконфессионального объединения в Апостольскую Столицу. Предыдущая встреча ВСЦиРО с Епископом Рима состоялась в Киеве 24 июня 2001 года, в рамках визита в Украину святого Иоанна Павла ІІ.

В частности, в делегацию украинских церквей вошли предстоятель Православной церкви Украины митрополит Эпифаний, председатель Объединения иудейских религиозных организаций Украины Яков Блайх и другие.

Предстоятеля УПЦ МП Митрополита Онуфрия на встрече не было. Руководителя отдела внешних отношений УПЦ МП, Митрополита Черновицкого и Буковинского Мелетия (Егоренко) – тоже. УПЦ МП представлял заместитель Мелетия протоиерей Николай Данилевич.

Отвечая на вопрос LB о том, почему протоиерей Данилевич, а не сам Онуфрий или хотя бы Мелетий, главный спикер УПЦ МП митрополит Климент ответил, что так благословил Предстоятель.