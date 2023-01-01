Мэрия Николаева разработала программу приобретения квартир для военнослужащих

Исполком Николаевского городского совета согласовал программу обеспечения военнослужащих жильем.

Об этом сообщили в городском совете.

Документ предусматривает выделение средств из бюджета Николаева на покупку квартир воинам из воинских частей Николаевского гарнизона.

Военнослужащие должны быть участниками боевых действий и платить налоги в городской бюджет. В соответствии с программой кандидатуры на получение жилья должны подавать командиры воинских частей. Эти кандидатуры, в свою очередь, будет согласовывать начальник Николаевского гарнизона.

В этот день программа также была рассмотрена депутатами на заседании бюджетной комиссии. Они поддержали такую инициативу. Документ будет вынесен на рассмотрение сессии городского совета.