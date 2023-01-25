Исторический центр Одессы внесли в список Всемирного наследия ЮНЕСКО

Исторический центр Одессы был включен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Об этом сообщает Бабель.

Решение было принято на сессии ЮНЕСКО в Париже. Центр Одессы был включен в Основной список объектов Всемирного наследия, его определили как находящийся под угрозой.

– Это означает определенные гарантии безопасности над небом Одессы, потому что это в определенной степени защита для Одессы. С другой стороны, это также указание для местных властей, для центральных властей начать упорядочивать исторический центр Одессы. Так же это гарантия того, что возможное строительство в центре Одессы или разрушения уже будут невозможны, потому что это нарушение правил ЮНЕСКО, - сказал министр культуры Александр Ткаченко, пишет Укринформ.

Центр города номинировали на внесение в список еще в 2009 году, но российское вторжение в Украину ускорило этот процесс. В первый день сессии российская делегация пыталась исключить этот вопрос из повестки дня.