В Николаеве укрытия на остановках оборудовали специальными экранами и провели интернет

Защитные укрытия в Николаеве оснащают интернет-связью и видеонаблюдением. Сначала к ним подключили кабельный интернет, сейчас идет подключение мобильного – на случай отключения электроэнергии.

Об этом сообщает Суспільне.

Речь идет о 14 укрытиях, изготовленных в нашем городе на одном из местных предприятий. Все постройки подключены к системе «Безопасный город». Это позволяет операторам наблюдать за происходящим внутри в реальном времени. Есть связь и с городским колл-центром 15-88. Сигнал о помощи можно подать тревожной кнопкой.

В Николаеве всего установлено 19 бетонных укрытий, из них 5 бесплатно передали другие города. Поскольку бетонные конструкции устанавливают вблизи остановок общественного транспорта, ухаживают за ними работники КП «Николаевэлектротранс».

- Находясь в укрытии, на мониторе можно наблюдать за подъезжающим к остановке транспортом, чтобы не пропустить свой автобус или троллейбус. Все мониторы защищены, они антивандальные, – говорит директор КП «Николаевэлектротранс» Юрий Сметана.

Как сообщил начальник управления по чрезвычайным ситуациям и гражданской защите населения Александр Герасименя, бетонные укрытия должны оградить жителей города от осколков и кассетных боеприпасов. В одном из них могут находиться одновременно до 20 человек. Общий вес укрытия – 71 тонна. Построено оно по модульному принципу, чтобы при необходимости сооружение можно было легко собрать и разобрать. Когда исчезнет угроза вражеских обстрелов, элементы укрытия используют для устройства стационарных бомбоубежищ.