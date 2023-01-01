Перед мэрией Николаева срубили под корень многолетние ели

Перед зданием Николаевского городского совета спилили под корень многолетние ели.

Об этом сообщает корреспондент «Преступности.НЕТ».

Ранее аналогичные ели были повреждены при обустройстве кафе «Атмосфера».

Что же касается елей, которые были срублены возле мэрии, то ранее, в контексте ремонта здания Николаевского городского совета, которое было построено в 1954 году, говорили о проблеме того, что его фундамент постепенно разрушается, в частности и из-за того, что хвойные деревья, растущие вдоль него, собирают влагу, пагубно влияющее на долговечность строения.

О том, что голубые ели - одна из причин постепенного разрушение мэрии рассказывал и николаевский краевед Андрей Шинкаренко.

«Так же я привожу рассказ начальника строительства здания — Александра Фотиевича Растворова о возникших проблемах при сдаче этого объекта. В конце видео — небольшой рассказ о современном состоянии здания и о том как голубые ели, высаженные вдоль здания много лет назад, сегодня практически разрушают его» — пишет краевед Андрей Шинкаренко.

Как известно, за снос многолетних деревьев необходимо уплачивать компенсацию. Была ли уплачена компенсация за снос елей перед мэрией, на данный момент времени неизвестно.