В Украине в 2022 году провели на 20% больше трансплантаций органов, чем в довоенном 2021

Украинские врачи провели 384 трансплантации органов в 2022 году, увеличив количество сделок на 20% по сравнению с довоенным 2021 годом.

Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения.

Трансплантацию органов в Украине сейчас проводят 32 медицинских центра, благодаря усилиям их специалистов удалось осуществить 275 операций по пересадке почек, 74 – печени, 35 – сердца.

Важно, что постепенно увеличивается процент органных трансплантаций от умершего донора: от 53,7% в 2021 году до 55% в 2022г.

«Это говорит о способности отечественной системы здравоохранения работать во время войны и осознании родственниками умерших, как их решение о согласии на трансплантацию органов помогает спасать жизнь другим украинцам. Выражаем им глубокую благодарность за понимание важности и ценности такого решения!» – отметили в Минздраве.

Также за прошлый год проведено 223 пересадки гемопоэтических стволовых клеток: 192 – взрослым пациентам и 31 – детям.