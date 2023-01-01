В Николаеве из-за отключения света возникли проблемы с водоснабжением

В Николаеве 26 января как минимум часть города остается без водоснабжения.

Об этом ПН сообщили читатели.

Напомним, что утром подачу воды прекратили из-за экстренного отключения электроэнергии, вызванного российской ракетной атакой. В результате ракетных обстрелов в энергосистеме Украины возник дефицит, отразившийся и на электроснабжении в Николаевской области. В настоящее время часть области и города остаются без электроснабжения, введены более жесткие графики: 2 часа со светом, 4 – без электроэнергии.

Как пояснили в "Николаевводоканале", в настоящее время часть насосных станций остается без электроэнергии. Как только возобновят их питание, возобновят и подачу воды.