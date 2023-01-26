В Николаеве с мая 2023 года могут заработать детсады – по одному в каждом районе города

Мэр Николаева Александр Сенкевич заявил, что в мае 2023 года в каждом районе города планируют открыть по одному детсаду. В каждом из них должны обустроить укрытия для безопасности детей.

Об этом он заявил в эфире ТРК «НИС-ТВ».

По его словам, этот вопрос рассматривается городскими властями, однако сначала управление образования должно согласовать его с центральной властью. К тому же, в детсадах и школах отсутствуют укрытия, так что некуда хоронить детей в случае ракетной атаки россиян по городу.

— В последнее время эти атаки уходят из воздуха. На каком-то севере поднимаются самолеты и запускаются с них ракеты. Конечно, есть какое-то время, чтобы скрыть детей, но куда их прятать. Не звонить родителям и просить срочно забрать детей. Это одна из самых больших проблем запуска садиков. Но мы сейчас прорабатываем такую концепцию, чтобы в каждом из микрорайонов был хотя бы один садик, который мы можем оборудовать этими хранилищами и запустить их на май месяц, – заявил мэр Сенкевич.

Напомним, ранее глава Николаевской ОВА Виталий Ким заявил, что опасность должна стать значительно меньше, чтобы в городе возобновили работу детсадов и школ.