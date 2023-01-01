«Их паспортизируют и будут выделять средства на обслуживание», – Сенкевич сообщил, что вода из скважин будет бесплатной для николаевцев

В Николаеве планируют паспортизировать все скважины, пробуренные в 2022 году, и выделять средства из городского бюджета на их обслуживание. Вода же для горожан будет и дальше бесплатной.

Об этом заявил мэр города Александр Сенкевич в эфире ТРК «НИС-ТВ».

— Все скважины будут паспортизированы и переданы на баланс тем, на чьей территории они находятся. Например, если на территории школы – передадим школе, если больницы, то больницы, если это облтеплоэнерго, на базе которого мы сделали около 70 скважин, то это будет облтеплоэнерго, - сообщил Александр Сенкевич.

Он добавил, что станции очистки нуждаются в постоянном обслуживании, что является довольно дорогостоящим. Посчитать сейчас, как часто придется менять мембраны и другое оборудование, невозможно, однако эти деньги необходимо предусмотреть в бюджете.

— Мы можем сказать, что это может стоить 5 тысяч гривен в месяц и больше. Мы говорим о том, что все эти деньги нужно предусмотреть в бюджете. На ближайшую сессию мы и планируем вынести соответствующую программу по очистке этой воды. Мы планируем и дальше выдавать бесплатно эту воду, потому что вопрос об этом уже пошел. Мы видим, что одно из КП будет обслуживать эти объекты, фактически будем закладывать средства балансодержателю на электроэнергию, воду, обслуживание систем, чтобы каждая больница и школа не содержала персонал и не тратила на это средства, это не эффективно, - заявил он.

Кроме этого, он сообщил, что это будет пилотный проект в 2023 году, затем программу будут корректировать.

Напомним, на базе «Николаевоблтеплоэнерго» начала функционировать еще одна точка выдачи очищенной воды.