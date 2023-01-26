Сенкевич заявил, что отопительный сезон в Николаеве проходит нормально, однако уменьшились проплаты за предоставленные услуги

Городской голова Николаева Александр Сенкевич сообщил, что отопительный сезон проходит нормально, хотя были ожидания, что ситуация будет хуже по ряду причин.

Об этом он сообщил в интервью ТРК НИС-ТВ.

— Отопительный сезон проходит нормально. Мы прогнозировали, что он будет проходить ужаснее. Надо упомянуть, что мы запускали отопительный сезон и главная цель была, чтобы мы запустили питьевую воду в систему, чтобы не порвать отопительные трубы. Мы справились с этой задачей и нормальная вода курсирует по домам, - рассказал он.

Также город снабжен мобильными котельными, которые предоставила Дания, на случай бомбардировок и выхода из строя обычных котельных. Александр Сенкевич напомнил, что кроме этого была проблема с газом и его снабжением, однако на данный момент с этим проблем нет.

— Если все будет так, как сейчас, то мы сможем нормально дойти до конца отопительного сезона, - заявил он.

Мэр города добавил, что еще одной проблемой является отключение электроснабжения, ведь без электроэнергии котлы не работают. Для этого были приобретены дизельные генераторы, некоторые уже работают, некоторые доезжают.

Однако Александр Сенкевич заявил, что за оказанную услугу стали платить меньше, чем до войны.

— Что касается уплаты, то сейчас ситуация хуже, чем в начале войны. Может, люди расслабились, может закончились деньги, где-то в районе 60% регистрируем поступлений на облтеплоэнерго, - резюмировал он.

Напомним, николаевцев предупредили, что воду из системы отопления нельзя пить и сливать .