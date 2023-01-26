«Им нужна дополнительная забота»: Замазеева подписала меморандум для защиты детей-сирот

Нашим малышам, особенно детям-сиротам, нужна дополнительная защита и забота. Областные власти обсудили данную проблематику с представителями организации SERT Ministries.

Об этом сообщила глава Николаевского областного совета Анна Замазеева.

«Из-за преступных действий помешанных северных соседей, наши дети вынуждены с детства переживать все ужасы войны… Но мы все вместе должны делать все, что в наших силах, чтобы защищать их и минимизировать все последствия «братской любви». Нашим малышам, особенно детям-сиротам нужна дополнительная защита и забота!” – рассказала она.

По ее словам, подписан меморандум о сотрудничестве с организацией, занимающейся в том числе помощью и процессами воспитания детей.

"С началом этой ужасной войны из Николаевской области в безопасные места было эвакуировано более 500 воспитанников специальных заведений вместе с воспитателями, их вывезли в более безопасные регионы нашей страны".