Минобороны анонсировало, что на поле боя появится больше современных украинских САУ «Богдана»

Западные танки на фронте будет поддерживать украинская артиллерия – САУ «Богдана» калибра 155 мм.

Об этом сообщил министр обороны Украины Алексей Резников.

По его словам, Минобороны не афишировало, что весь прошлый год не прекращало закупки у отечественных производителей. Также способствовали их развертыванию в новых локациях и увеличению мощностей.

"Минобороны подготовило переход, чтобы в 2023 году максимальный объем средств был направлен украинским производителям. Это касается всех компонентов – от формы, обуви, бронежилетов и БПЛА до тяжелого оружия и боеприпасов”.

“На фото – украинская САУ «Богдана» калибра 155 мм. Одна такая артсистема успешно прошла испытания на поле боя. Новые артсистемы Минобороны профинансировало еще весной 2022 года. Танки западного производства, которые поступят через несколько месяцев, на фронте будет поддерживать украинская – во всех пониманиях этого слова – артиллерия”, - рассказал Резников.

Также он сообщил, что вскоре представят первые результаты "нашего продвижения по БПЛА".