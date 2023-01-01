На Николаевщине с утра не применяют почасовые графики отключения электроэнергии

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27.01.2023 08:32

В Николаевской области с утра 27 января не применяются почасовые графики отключения электроэнергии.

Об этом сообщили в «Николаевоблэнерго».

«Пока в лимите, поэтому почасовые графики по состоянию на 07:45 не применяются. Когда такая необходимость все же будет – сделаем отдельное сообщение», – говорится в сообщении.

Напомним, как в Николаевской области утром 26 января из-за угрозы ракетного удара отключили от электроснабжения всех потребителей. Впоследствии постепенно начали возобновлять электроснабжение с почасовыми графиками.

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