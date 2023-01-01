На Николаевщине с утра не применяют почасовые графики отключения электроэнергии

В Николаевской области с утра 27 января не применяются почасовые графики отключения электроэнергии.
Об этом сообщили в «Николаевоблэнерго».
«Пока в лимите, поэтому почасовые графики по состоянию на 07:45 не применяются. Когда такая необходимость все же будет – сделаем отдельное сообщение», – говорится в сообщении.
Напомним, как в Николаевской области утром 26 января из-за угрозы ракетного удара отключили от электроснабжения всех потребителей. Впоследствии постепенно начали возобновлять электроснабжение с почасовыми графиками.