Нацполиция не нашла подтверждений, что актер Талашко домогался студенток Киевского университета

В Нацполиции заявили, что не установили обстоятельства, которые могут свидетельствовать о сексуальных притязаниях к студенткам со стороны преподавателя Владимира Талашко в Киевском национальном университете театра, кино и телевидения им. И. Карпенко-Карого.

Об этом говорится в ответе Нацполиции по запросу «Интерфакс — Украина».

Правоохранители говорят, что в Шевченковское управление полиции Киева поступали обращения по поводу фактов возможных случаев сексуальных домогательств в университете им. И. Карпенко-Карого. Эти обращения были внесены в журнал учета заявлений и уведомлений об уголовных правонарушениях.

«По результатам проведенных проверок Шевченковское управление полиции не установило обстоятельств, которые могут свидетельствовать о совершении уголовного правонарушения», - говорят правоохранители.

В полиции отметили, что сведения в Единый реестр досудебного расследования из-за этого не вносили.

Как известно, народного артиста Украины и преподавателя Киевского национального университета имени Карпенко-Карого Владимира Талашко в августе 2021 обвинили в домогательствах.

О случаях «ухаживаний» со стороны преподавателя рассказал ряд студенток и абитуриенток вуза. В министерстве культуры пообещали провести служебное расследование.

Впоследствии университет им. Карпенко-Карого создал рабочую группу по расследованию имеющейся информации о притязаниях преподавателей университета к студенткам. Эта группа вместе с Минкультуры передала Нацполиции наработанные материалы.

«По состоянию на январь 2023 года ни министерство, ни вуз не получали ответа от правоохранителей на свои обращения», — пишет «Интерфакс – Украина».

Талашко отвергал обвинения, однако в ноябре 2021 года уволился из университета по собственному желанию.