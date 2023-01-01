«Имеем существенный перелимит»: В Николаевской области вернулись к почасовым отключениям электроэнергии

В Николаевской области с 10:00 27 января снова вводят почасовые графики отключения электроэнергии из-за превышения лимитов потребления.

Об этом сообщили в «Николаевоблэнерго».

«Имеем существенный перелимит. По состоянию на 10 часов (+/-) 27 января отключаем потребителей 3 очереди в полном объеме!» – сказано в сообщении.

Напомним, как в Николаевской области утром 26 января из-за угрозы ракетного удара отключили от электроснабжения всех потребителей. Впоследствии постепенно начали возобновлять электроснабжение с почасовыми графиками. Утром 27 января в области не применялись почасовые графики отключения электроэнергии.