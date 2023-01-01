В Рыбаковке открылось подразделение местной пожарной охраны

В четверг, 26 января, в селе Рыбаковка Коблевской территориальной громады Николаевского района открылось новое подразделение местной пожарной охраны.

Об этом сообщает ГУ ГСЧС Украины в Николаевской области.

Теперь на помощь пожарным Главного управления ГСЧС Украины в Николаевской области в случае возникновения пожара смогут прийти местные пожарные, которые будут нести службу в круглосуточном режиме.

На дежурство заступают трое сотрудников, из которых один водитель и двое пожарных, а на боевом расчете всегда стоит специальный пожарный автомобиль.