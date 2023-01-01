В Рыбаковке открылось подразделение местной пожарной охраны

В четверг, 26 января, в селе Рыбаковка Коблевской территориальной громады Николаевского района открылось новое подразделение местной пожарной охраны.
Об этом сообщает ГУ ГСЧС Украины в Николаевской области.
Теперь на помощь пожарным Главного управления ГСЧС Украины в Николаевской области в случае возникновения пожара смогут прийти местные пожарные, которые будут нести службу в круглосуточном режиме.
На дежурство заступают трое сотрудников, из которых один водитель и двое пожарных, а на боевом расчете всегда стоит специальный пожарный автомобиль.
- Вопрос создания и открытия новых подразделений местной пожарной охраны всегда актуален. Это связано с тем, что подразделение ГСЧС обычно имеет достаточно большой район выезда и в самый отдаленный населенный пункт путь следования может занимать иногда до часа и более. В случае отсутствия местной пожарной охраны теряется драгоценное время, что может привести к непоправимым последствиям. Поэтому благодарим органы местной власти за содействие в решении вопроса открытия данного подразделения и желаем ребятам сухих рукавов, - отметили спасатели Николаевщины, посетившие подразделение.