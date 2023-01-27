В Николаеве из-за аварий на сети ряд домов остался без воды

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27.01.2023 11:40

Из-за аварий на водопроводной сети в разных районах Николаева прекращена подача воды.

Об этом сообщает «Николаевводоканал».

«Внимание! В городе на водопроводной сети произошло несколько аварий, а потому вынуждены прекратить подачу воды в дома», - говорится в сообщении.

Адреса, по которым прекращено водоснабжение ориентировочно до 14 часов 27 января:

- улица Гражданская от улицы Кузнецкая до улицы Млынная;

- улица Заводская;

- улица Космонавтов 49, 51, 53;

- проспект Мира 23, 23-я, 23-б, 23-в.

Ориентировочно до 20 часов 27 января по адресам:

- улица Мариупольская от проспекта Центральный до улицы Адмиральской;

- Адмиральская улица от улицы Московская до улицы Садовая;

- улица Садовая от Адмиральской до проспекта Центральный;

– проспект Центральный от улицы Садовая до улицы Мариупольская.

Ориентировочно до 20 часов 28 января:

- улица Севастопольская от улицы Соборная до улицы Малая Морская;

- Мариупольская улица от улицы Чкалова до проспекта Центральный.

Фотофакт