В Николаеве из-за аварий на сети ряд домов остался без воды

Из-за аварий на водопроводной сети в разных районах Николаева прекращена подача воды.

Об этом сообщает «Николаевводоканал».

«Внимание! В городе на водопроводной сети произошло несколько аварий, а потому вынуждены прекратить подачу воды в дома», - говорится в сообщении.