В Николаеве из-за аварий на сети ряд домов остался без воды

Из-за аварий на водопроводной сети в разных районах Николаева прекращена подача воды.
Об этом сообщает «Николаевводоканал».
«Внимание! В городе на водопроводной сети произошло несколько аварий, а потому вынуждены прекратить подачу воды в дома», - говорится в сообщении.
Адреса, по которым прекращено водоснабжение ориентировочно до 14 часов 27 января:
- улица Гражданская от улицы Кузнецкая до улицы Млынная;
- улица Заводская;
- улица Космонавтов 49, 51, 53;
- проспект Мира 23, 23-я, 23-б, 23-в.
Ориентировочно до 20 часов 27 января по адресам:
- улица Мариупольская от проспекта Центральный до улицы Адмиральской;
- Адмиральская улица от улицы Московская до улицы Садовая;
- улица Садовая от Адмиральской до проспекта Центральный;
– проспект Центральный от улицы Садовая до улицы Мариупольская.
Ориентировочно до 20 часов 28 января:
- улица Севастопольская от улицы Соборная до улицы Малая Морская;
- Мариупольская улица от улицы Чкалова до проспекта Центральный.