СМИ: Страны Балтии продавали Украине закупленный у россии сжиженный газ

В 2022 году российские экспортные компании более чем вдвое увеличили продажи сжиженного нефтяного газа в страны Балтии, и часть этого газа затем была продана Украине.

Об этом сообщает Reuters.

Данные издания показывают, что доля российского газа в Латвии в прошлом году превысила 90% импорта, а общий объем продаж сжиженного нефтяного газа в Латвию, Литву и Эстонию увеличился со 159 тысяч тонн в 2021 году до 331 тысячи тонн в 2022 году.

Только в декабре Латвия и Литва поставили в Украину около 15 тысяч тонн нефтяного газа, что составляет 15% от общего объема импорта сжиженного нефтяного газа в Украину в этом месяце.

Один из источников издания подчеркнул, что причина, по которой Украина покупает российский сжиженный нефтяной газ из стран Балтии, заключается в разнице в цене в 150-200 долларов за тонну по сравнению с ценами, предлагаемыми Польшей и Румынией.

Отмечается, что сжиженный нефтяной газ в основном используется в качестве топлива для автомобилей, для отопления и для производства продуктов нефтехимии. Его экспорт из россии не подлежит санкциям.

Напомним, что ранее премьер Эстонии призвала к снижению потолков цен на российскую нефть.