Возле мэрии Николаева полностью спилили многолетние елки – экоинспекция обратилась в прокуратуру

В Николаеве на 27 января спилили все голубые елки рядом с фасадом здания городского совета.

Об этом сообщает корреспондент ПН.

Как известно, ранее спилили деревья с одной стороны здания.

Утром рабочие 27 января перешли на другую клумбу и срезали оставшиеся ели.

Начальник управления экологии Татьяна Скибицкая в свою очередь заявила, что в ноябре 2022 года городской совет обратился в департамент жилищно-коммунального хозяйства ММР с просьбой предоставить заключение о состоянии деревьев вблизи здания. Причина заявления – падение двух деревьев во время непогоды.

По словам Скибицкой, управление экологии горсовета оперативно собрало комиссию и провело экспертизу, в результате которой выяснилось, что корни деревьев годами разрушали фундамент городского совета и достигли возрастного предела.

Кроме этого, согласно государственным строительным нормам деревья должны высаживаться на расстоянии минимум 5 метров от здания. Расстояние между елками и городским советом сейчас менее трех метров, что уже является существенным нарушением. В управлении также заявили, что с каждым годом деревья все больше наклонялись и их приходилось привязывать проводами.

В управлении экологии горсовета назвали спил деревьев законным и плановым.

Между тем, как стало известно ПН, Государственная экологическая инспекция Юго-Западного округа (Николаевская и Одесская области) при обследовании деревьев при участии представителя ДЖКХ в декабре прошлого года делала вывод о том, что деревья в хорошем состоянии и предоставила свое замечание по планам коммунальщиков, что запрещало спиливать ели.

27 января сотрудники Госэкоинспекции прибыли к зданию мэрии и зафиксировали уничтожение деревьев. Согласно нормативам Кабмина от 2012 года ущерб оценен в 84 тысяч гривен.

В связи с этим нарушением представители Государственной экоинспекции Юго-Западного округа уже обратились в прокуратуру.

Напомним, как аналогичные ели были повреждены при обустройстве кафе «Атмосфера».