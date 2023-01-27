В Украине формируются первые в мире ударные роты БПЛА

В Украине сформируют ударные роты беспилотных летательных аппаратов.

Об этом сообщили в Генеральном штабе Вооруженных Сил Украины.

«Создание ударных рот принял на Ставке Главнокомандующий ВС Украины генерал Валерий Залужный. Совместно с Министерством обороны Украины, Генеральным штабом Вооруженных Сил Украины и Госспецсвязи, в рамках проекта «Армия дронов», Минцифры создан Координационный штаб с ключевыми министерствами и службами для полноценной реализации проекта. Это необходимо, чтобы воплотить ряд ключевых реформ и масштабировать производство БПЛА, чтобы обеспечить ими Силы обороны Украины.

Уже отобраны самые профессиональные военнослужащие, которые возглавят ударные роты. Каждая из них получит дроны и боеприпасы, Starlink и другое необходимое оборудование, чтобы преодолевать врага», – говорится в сообщении.