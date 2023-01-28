Спасатели наградили подростков, которые во время авиакатастрофы в Броварах бросились на помощь в детсад

Спасатели наградили четырех броварских старшеклассников - Андрея Даценко, Антона Прищепу, Виктора Комиссарова и Глеба Касьяна за мужественные действия в первые минуты после авиакатастрофы 18 января на территории детского сада.

Об этом сообщили в ГСЧС Украины.

Подростки без раздумий бросились на помощь и делали все, что могли – успокаивали детей, оказывали им необходимую помощь, разыскивали их родителей.

– Ребята, мы благодарны вам за помощь и хочется надеяться, что в будущем вы сможете спасать людей уже на профессиональном уровне. Двери наших учебных заведений всегда открыты для вас, - отметил во время награждения начальник Главного управления ГСЧС Киевщины Анатолий Мусиевич.

Напомним, что в результате авиакатастрофы в Броварах погибли 14 человек, среди них – один ребенок. Среди погибших было руководство МВД Украины.