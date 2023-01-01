Экс-депутат горсовета Николаева Ентин, которого суд арестовал с миллионным залогом, «засветился» на возложении цветов

Бывший депутат Николаевского горсовета Владислав Ентин, которого в конце прошлого года Николаевский апелляционный суд арестовал с правом на внесение залога в размере более одного миллиона гривен, в пятницу, 27 января возлагал цветы к памятнику жертвам Холокоста на Херсонском шоссе.

Фото, на котором в числе прочих присутствовал и Ентин, опубликовала Николаевская ОВА.

Ентин на фото второе дело в синей куртке

Как известно, эксдепутату горсовета Владиславу Ентину и его пособнику сообщили о подозрении за присвоение емкостей для питьевой воды, которое передавали в качестве благотворительной помощи Николаеву. Суд отправил экс-депутата под ночной домашний арест.

Прокуратура обжаловала это решение Центрального райсуда и Николаевский апелляционный суд 27 декабря усилил меру пресечения – содержание под стражей с возможностью на внесение залога в размере более 1 миллиона гривен.

По информации «Преступности.НЕТ», за Ентина на следующий день внесли залог и он вышел из СИЗО.