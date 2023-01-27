Самой старшей волонтерке Украинских плетуний исполнилось 83 года

Самую старшую волонтерку Украинских плетуний Романну Маркияновну Малищук поздравили с 83-м Днем рождения.
Об этом сообщил народный депутат Украины Александр Пасичный.
По словам нардепа, в свои 83 года эта хрупкая женщина работает на уровне с молодежью, всегда улыбающаяся, веселая и оптимистичная, своим неутомимым трудом, вместе с девушками помогает Защитникам Украины, приближая нашу общую Победу.
«Команда народного депутата Украины Александра Пасечного поздравила Романну Маркияновну. Мы желаем Вам крепкого здоровья, Мира, чтобы каждый день приносил радость и ощущение счастья, чтобы близкие и родные радовали частыми встречами и душевными разговорами, чтобы в доме всегда было тепло и уютно», - говорится в сообщении.