Самой старшей волонтерке Украинских плетуний исполнилось 83 года

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27.01.2023 23:25

Самую старшую волонтерку Украинских плетуний Романну Маркияновну Малищук поздравили с 83-м Днем рождения.

Об этом сообщил народный депутат Украины Александр Пасичный.

По словам нардепа, в свои 83 года эта хрупкая женщина работает на уровне с молодежью, всегда улыбающаяся, веселая и оптимистичная, своим неутомимым трудом, вместе с девушками помогает Защитникам Украины, приближая нашу общую Победу.

«Команда народного депутата Украины Александра Пасечного поздравила Романну Маркияновну. Мы желаем Вам крепкого здоровья, Мира, чтобы каждый день приносил радость и ощущение счастья, чтобы близкие и родные радовали частыми встречами и душевными разговорами, чтобы в доме всегда было тепло и уютно», - говорится в сообщении.

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