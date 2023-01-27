Елки возле мэрии Николаева спилили, потому что они повредили фундамент, - Сенкевич

Мэр Николаева Александр Сенкевич заявил, что елки возле мэрии спилили, потому что они разрушали фундамент здания.

Об этом он сказал во время своего эфира в социальных сетях.

Напомним, ранее возле мэрии Николаева спилили голубые елки , которые считали украшением Соборной площади.

По словам мэра, елки не могли нормально стоять и держаться, они вредили корням фундамента.

– Елки были старые. Они уже выросли под размер строения. Два года назад из-за непогоды три из них упали, и мы их привязали тросами к зданию горсовета. В том году многие елки попадали возле областного дворца культуры, их тоже срезали.

– Эти елки были срезаны и переданы в зоопарк. Обычно стоять и держаться они не могли. Кроме того, корнями своими они стали вредить фундаменту... они разрушали эти стены, корни прорастали, разрушали фундамент.

– По нормальному дереву нужно было давно убрать, еще когда они достигли второго этажа, но вовремя этого не сделали. Мы уже пытались найти технологию, по которой их вырыли, но сказали, что это невозможно... Вовремя не сделали, потом было жаль, а потом никто не хотел брать на себя ответственность "А что скажет общественность". Можно закрывать глаза, делать вид, что ничего не происходит, пусть ураган все постепенно уничтожит, или все же взять на себя ответственность, - сказал Сенкевич.

Мэр считает, что спиленным елкам уделили слишком много внимания в СМИ и соцсетях.