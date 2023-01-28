Генпрокурор Нидерландов советует крымским музеям вернуть «скифское золото» Украине

В пятницу, 27 января, генеральный прокурор Нидерландов рекомендовал Верховному суду уйти в силу решения Апелляционного суда Амстердама и передать «скифское золото» Украине.

Об этом говорится в публикации на сайте суда.

В рекомендации говорится, что кассационные жалобы «музеев» во временно оккупированном Крыму безосновательны. Поэтому необходимо оставить предварительное решение в силе и вернуть золото Киеву.

Вывод генпрокурора - лишь рекомендация для Верховного суда, который может принять любое решение.

Напомним, в феврале 2014 года коллекция скифского золота была вывезена в Амстердам для участия в выставке «Крым: золото и тайны Черного моря», которая проходила в Музее Пирсона.

Выставка состоит из коллекций пяти музеев, один из которых находится в Киеве, а четыре – в Крыму. Среди 500 экспонатов выставки – артефакты из скифского золота, церемониальный шлем, драгоценные камни и мечи древних греков и скифов.

Украинская сторона заявила, что золото скифов из четырех крымских музеев должно вернуться в Украину. Россия настаивала на его возвращении в Крым, который она аннексировала в марте 2014 года.

Среди экспонатов выставки - артефакты из скифского золота, драгоценные камни и мечи древних греков и скифов. Стоимость коллекции оценивается в $1,5 млн.

Апелляционный суд Амстердама решил, что коллекция так называемого скифского золота принадлежит Украине и должна вернуться украинскому государству .

Также сообщалось, что Россия подаст кассацию на решение суда Амстердама по «скифскому золоту».