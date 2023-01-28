В Украине на выходные уменьшилось потребление электроэнергии, но из-за повреждений дефицит остается значительным

В Украине потребление электроэнергии 28 января несколько уменьшилось, что характерно для выходных. Но объем уменьшения невелик, поэтому дефицит в энергосистеме остается значительным.

Об этом сообщили в НЭК «Укрэнерго».

В «Укрэнерго» объяснили, что в результате российских ракетных и дроновых атак повреждены электростанции (генерирующие мощности) и высоковольтная сеть. Атака россиян 26 января нанесла существенные повреждения нескольким объектам высоковольтной сети. Впрочем, энергосистема все еще восстанавливается после предыдущих серий вражеских ракетных обстрелов, повлекших повреждение энергоблоков электростанций. В результате, производство электроэнергии на работающих электростанциях не может полностью покрыть потребление.

Ко всем облэнерго доведены лимиты потребления, действующие в течение суток.

Идет восстановление объектов энергетической инфраструктуры, поврежденных во время массированной атаки 26 января. Самая сложная ситуация в Одесской области из-за значительных повреждений восстановления плановой схемы питания региона требует больше времени, чем раньше.

В Укрэнерго напомнили, что энергосистема Украины уже пережила 13 ракетных атак врага и 15 ударов БПЛА по энергообъектам. Кроме того, более 10 ГВт основных установленных мощностей пока недоступны украинской энергосистеме и находятся под контролем врага. Это самая большая в Украине и Европе Запорожская АЭС, Запорожская ТЭС, Луганская ТЭС, Углегорская ТЭС, Каховская ГЭС. Кроме этого, на временно оккупированных южанах также находится и большинство ветровых и солнечных электростанций. Также отметим, что кроме АЭС, остальные электростанции – это ключевые регулирующие мощности. Именно они обеспечивают покрытие потребления в пиковые утренние и вечерние часы, где наибольший дефицит.

Напомним, что в Николаевской области с 10:00 28 января ввели почасовые отключения электроэнергии из-за превышения лимитов потребления.