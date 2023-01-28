Украина надеется получить от союзников 24 современных истребителя, - представитель ВС ВСУ Игнат

В рамках помощи от стран-союзников Украина ожидает поступления 24 современных истребителей. Ожидается, что будут созданы 2 батальона воздушных судов.

Об этом заявил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в комментарии El Pais.

Представитель Воздушных сил отметил, что речь идет о двух батальонах воздушных судов: в каждом по 12 истребителей.

Игнат также отметил, что приоритетом являются американские истребители F-16.

Однако рассматривают и французские боевые самолеты Rafale и шведские Gripen.

И все же, даже при решении сложных политических баталий по передаче самолетов Украина не сможет сразу рассчитывать на современные истребители на поле боя.

Как отметил представитель Воздушных сил, причина в том, что военные нуждаются не менее полугода для обучения пилотов и команд наземного обслуживания.

Напомним, американские сенаторы призвали усилить поддержку Украины и предоставить F-16 и ATACMS.