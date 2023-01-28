На улице Оберегова в Николаеве заработала новая точка выдачи очищенной воды

В Николаеве на базе ОКП «Николаевоблтеплоэнерго» заработала новая точка выдачи очищенной воды.
Об этом сообщает пресс-служба предприятия.
Новая точка работает по адресу: ул. Оберегова, 6-б.
График работы: 6:30 – 20:30
Также горожан просят обратить внимание на возобновление работы точек:
– ул. Колодезная, 10-в;
– ул. Потемкинская, 131;
– ул. Космонавтов, 144-к.
Полный перечень точек выдачи воды на базе ОКП «Николаевоблтеплоэнерго» доступен по ссылке .
Воду можно набрать при наличии электрической энергии. Время раздачи может варьироваться.