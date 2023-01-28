На улице Оберегова в Николаеве заработала новая точка выдачи очищенной воды

В Николаеве на базе ОКП «Николаевоблтеплоэнерго» заработала новая точка выдачи очищенной воды.

Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

Новая точка работает по адресу: ул. Оберегова, 6-б.

График работы: 6:30 – 20:30

Также горожан просят обратить внимание на возобновление работы точек:

– ул. Колодезная, 10-в;

– ул. Потемкинская, 131;

– ул. Космонавтов, 144-к.

Полный перечень точек выдачи воды на базе ОКП «Николаевоблтеплоэнерго» доступен по ссылке .

Воду можно набрать при наличии электрической энергии. Время раздачи может варьироваться.