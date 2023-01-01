«Так завывают с московских болот»: Данилов о том, как бы автор детективов о Шерлоке Холмсе описал реакцию оккупантов на передачу танков

Секретарь СНБО Алексей Данилов предположил, как известный английский писатель Артур Конан Дойль описал реакцию россиян, когда те узнали, о предоставлении Украине танков Leopard.

Для этого он вспомнил на своей странице в Facebook цитату из детективной истории о Шерлоке Холмсе «Собака Баскервилей».

«Эксклюзив. Сэр Артур Конан Дойл прокомментировал реакцию московитов по предоставлению Украине танков:

«Где-то вдали, на мрачных просторах болот, раздался тот странный звук… Ветер донес до нас сначала глухое рычание, а потом рев, который постепенно перешел в тоскливый вой. Эти дикие звуки повторялись в такой последовательности то и дело, наполняя собой воздух.

– Боже мой, Ватсон, что это?»

— Говорят, что так завивают из московских болот, всякий раз, когда союзники «к̶л̶а̶а̶у̶т̶ь̶» не замечают очередные путинские «красные линии», - написал Данилов.