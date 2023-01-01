В «Укрзалізниці» заверили, что «Света – решаю билеты» больше не «решает»

«Укрзалізниця» выявила работников, которые помогали перекупщикам зарабатывать на перепродаже билетов.

Об этом говорится в сообщении компании.

В компании напомнили, что изменили правила, чтобы сделать невозможным перепродажу билетов на наиболее ажиотажные международные рейсы (в частности, № 67/68 Киев — Варшава — Киев). Так, с ноября 2022 года — никаких перекупщиков у касс, ведь продажа билетов на это направление переведена исключительно в онлайн-каналы (приложение, чат-бот и официальный сайт УЗ), ограниченное количество для покупки (не более четырех в одни руки).

С первого дня действия новых правил в открытом доступе появились билеты для пассажиров, рассказывают в компании. Каждый ежедневно в 08:00 имеет равную прозрачную возможность приобрести билеты на сверхпопулярный рейс. Заметим, продажа осуществляется на 20 суток вперед, а билеты на каждый следующий 20 день поступают в продажу ежедневно ровно в 08:00.

«Впрочем, перекупщики не захотели терять полностью свои доходы, перестроили алгоритмы своих действий на «онлайн-рельсы» и приступили к охоте на билеты с возвращений. Мы провели ряд «контрольных закупок» по объявлениям в сети, где за «комиссию» предлагали найти билеты на Варшаву. Отследили, куда ведут ниточки, кто совершал возврат с нарушением установленных правил. Материалы передаем соответствующим органам в работу, но уже быстро и показательно очистились от сотрудников-нарушителей, на которых упало подозрение. Перекупщики могли выхватывать до 90 билетов в месяц только на варшавский рейс», - говорится в сообщении.

«Ну и «15 минут славы» для тех, кто в военное время подрывает доверие к железнодорожникам. Мы системно «вычищаем» аккаунты перекупщиков из наших онлайн-систем, но у них хватает наглости к нам на горячую линию обращаться с требованием срочно восстановить. «Света – решаю билеты» (наша уже теперь экс-сотрудница), «Виталик – билеты на поезд», и не надейтесь, что-то снова «решить». Ваше время истекло. Наши пассажиры ожидают четкости и прозрачности от нас, так что никаким «рыбкам-прилипалам» не место рядом с Укрзалізницею!» - сообщили в «Укрзализныце».

К тому же с 28 января введена еще одна корректировка в процесс продаж, которая должна не оставить шансов спекулянтам и дать возможность пассажирам проще находить билеты.

«Кроме открытия продаж ровно за 20 дней до даты поездки в 08:00, все билеты, которые будут возвращаться на конкретную дату, будут вводиться в систему четко за один день до даты поездки между 08:00 и 09:00 утра. Так что, если не успели приобрести билет за 20 дней, теперь не нужно за ними охотиться или обращаться к «перекупщикам» — можно для срочных дел найти все возвращенные билеты в этот четкий промежуток времени. А билеты, которые будут сдаваться изо дня в день, будут возвращаться в систему не позднее 30 мин после сдачи. Поэтому «Свету – решаю билеты» можно удалять из телефонной книги, если до сих пор есть», - акцентировали внимание в компании.

Также в «Укрзалізниці» добавили, что если вы замечаете еще какие-то нарушения вокруг продажи наших билетов — напишите на service@uz.gov.ua.